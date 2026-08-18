Ο Κριστιάν Κάσερες ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα καθώς απομένουν τα τυπικά, πλέον, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος χαφ από τη Βενεζουέλα ήταν ένας από τους βασικούς στόχους των «ερυθρόλευκων» για τη μεσαία γραμμή και τελικά όλα πήγαν καλά στις διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ, με την οποία είχε συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.

Οι Γάλλοι είπαν το «ναι» στην πρόταση του Ολυμπιακού που έφτασε στα 10 εκατ. ευρώ και τώρα απομένει το τυπικό σκέλος, να έρθει δηλαδή ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Κάσερες θα είναι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη (20/8) στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τη διοίκηση της ΠΑΕ να συνεχίσει τις συζητήσεις για την απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός δεξιού μπακ.