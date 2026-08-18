Ο Παναθηναϊκός έχει πουλήσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 15.000 εισιτήρια διαρκείας και οι επόμενοι 3.000 που θα γίνουν κάτοχοι θα εξασφαλίσουν προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Η ΠΑΕ φρόντισε ώστε η διάθεση των διαρκείας το φετινό καλοκαίρι να μην αφορά μόνο τη νέα σεζόν αλλά και το νέο γήπεδο που χτίζεται στον Βοτανικό, δίνοντας έτσι έξτρα κίνητρο στους φιλάθλους για να προμηθευτούν τις κάρτες τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των «πράσινων», ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 15.000 διαρκείας και οι επόμενοι 3.000 που θα προμηθευτούν τις κάρτες τους θα εξασφαλίσουν και προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Για να συμβεί αυτό βέβαια, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας και θα είναι άνω των 18 ετών να είναι και μέλη του Ερασιτέχνη.