Στην τελική φάση υλοποίησης μπαίνει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, φέρνοντας το έργο αναπνοής μια ανάσα πριν από την παράδοσή του στο επιβατικό κοινό. Όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών στον νέο κλάδο βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της γραμμής έχει ξεκινήσει, υπογραμμίζοντας πως η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ουσιαστική αναβάθμιση των καθημερινών μετακινήσεων.



Στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας, όπως ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του, βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της απαιτούμενης τεκμηρίωσης που πρέπει να έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες και το μετρό να λειτουργήσει πλέον ως ενιαίο δίκτυο, με την προσθήκη του κλάδου προς Καλαμαριά.



Όπως σημειώνει, η διαδικασία που περιγράφεται ως «χαρτούρα» δεν αποτελεί μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά αφορά πρωτίστως την ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για την αδειοδότηση έχει προηγηθεί η συγκέντρωση εκτεταμένης τεχνικής τεκμηρίωσης, η έκδοση βεβαιώσεων από τους συντελεστές του έργου και η πιστοποίηση από την TÜV Rheinland.



Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση παράδοσης του έργου, σημειώνει ότι αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη δυσπιστία και την καχυποψία πολιτών κατά την παρουσία του στο κέντρο της Καλαμαριάς. Όπως υπογραμμίζει, το έργο της Καλαμαριάς αποδείχθηκε «εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους», οι οποίοι ανάγονται ακόμη και στον αρχικό σχεδιασμό.



Παρά τις καθυστερήσεις, ο κ.Ταχιάος υποστηρίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, ενώ σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της οδού Πόντου, την χαρακτηρίζει «πανάκριβο έργο» που θα ακολουθήσει, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ευρύτερη συγκοινωνιακή και αστική παρέμβαση.



Στην ανάρτησή του ο κ. Ταχιάος επιβεβαιώνει ότι οι συρμοί που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες να πραγματοποιούν δρομολόγια προς τον σταθμό «Μίκρα» εκτελούν δοκιμαστικές διαδρομές. Πρόκειται για το λεγόμενο «trial run», κατά το οποίο οι συρμοί φτάνουν στους σταθμούς, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται η επιβίβαση επιβατών.



Οι δοκιμαστικές διαδρομές έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο, όπως επισημαίνει, θα συστηματοποιηθούν, πραγματοποιούμενες και κατά τη διάρκεια της ημέρας.



«Όλα πάνε καλά! Με απλά λόγια, μετράμε μέρες πλέον», καταλήγει στην ανάρτησή του ο αρμόδιος για θέματα υποδομών υφυπουργός, για την προσεχή έναρξη λειτουργίας του κλάδου του Μετρό προς Καλαμαριά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.