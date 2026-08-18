Με αφορμή την τραγωδία που σημειώθηκε στη Σίφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε να διενεργείται έλεγχος στον πίσω έλικα των ελικοπτέρων Bell 206 πριν από κάθε πτήση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΑΠΑ έστειλε σχετική επιστολή στις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206 με αφορμή την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο καθώς, εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

Η επιστολή της ΑΠΑ προβλέπει πριν από κάθε πτήση: