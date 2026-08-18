Σε τροχιά στενής στρατηγικής συνεργασίας κινούνται πλέον η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, με στόχο την ανατροπή της υφιστάμενης διεθνούς ισορροπίας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στον Βορειοκορεάτη ομόλογό του ότι οι δύο χώρες αγωνίζονται από κοινού για την εγκαθίδρυση μιας νέας και δίκαιης παγκόσμιας τάξης. Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει τη βαθιά συμμαχία των δύο πλευρών, η οποία ενισχύθηκε ουσιαστικά αφότου η Πιονγκγιάνγκ συνέδραμε ενεργά τη Μόσχα να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από ρωσικό έδαφος κατά τη διάρκεια των περσινών επιχειρήσεων.



Σε μήνυμα προς τον Βορειοκορεάτη υπουργό Εξωτερικών Τσόε Σον Χούι, ο Λαβρόφ επαναβεβαίωσε επίσης την υπόσχεση της Μόσχας να ενισχύσει τη συνεργασία σε όλους τους τομείς και να συμβάλει στην περιφερειακή και τη διεθνή ασφάλεια, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε σύμφωνα με εκτιμήσεις 14.000 στρατιώτες στη Ρωσία στα τέλη του 2024 για να βοηθήσει τη Μόσχα να απωθήσει μια σημαντική ουκρανική επιδρομή στην περιοχή του Κουρσκ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τη νίκη τον Μάιο του 2025 και ευχαρίστησε δημόσια την Πιονγκγιάνγκ για τη βοήθειά της.



Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία συνεχίζουν να εγκαθιδρύουν “μια νέα και δίκαιη παγκόσμια τάξη στη βάση της αυθεντικής ισότητας και των εθνικών συμφερόντων“, ανέφερε στο μήνυμά του ο Λαβρόφ, σύμφωνα πάντα με το KCNA. “Η συμμετοχή προσωπικού του Λαϊκού Στρατού της Κορέας στις επιχειρήσεις για την εκδίωξη της ουκρανικής ναζιστικής κλίκας και των ξένων μισθοφόρων από το Κουρσκ είναι μια σαφής απόδειξη της παράδοσης της στρατιωτικής φιλίας που σφυρηλατήθηκε από τις ηρωικές προηγούμενες γενιές”, ανέφερε ο Λαβρόφ.



Αφότου ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 , η Ρωσία χαρακτηρίζει συχνά την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμρ Ζελένσκι “ναζιστική” αποφασισμένη να διώξει τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία.



Ο Ζελένσκι που είναι Εβραίος και οι Δυτικοί σύμμαχοί του απορρίπτουν αυτό τον χαρακτηρισμό χαρακτηρίζοντάς τον παράλογο. Η Νότια Κορέα και δυτικές χώρες ανησυχούν ότι η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να λαμβάνει βοήθεια με ανάπτυξη όπλων από τη Μόσχα σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά της στην Ουκρανία. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Ζελένσκι είπε πως έως 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα σταλούν στη Ρωσία σε μια νέα ανάπτυξη προκειμένου να βοηθήσουν να αυξηθεί η στρατιωτική πίεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η Πιονγκγιάνγκ έχει επίσης προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμους, βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς και πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, σύμφωνα με ουκρανικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις.