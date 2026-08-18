Η εισαγγελία του Παρισιού εξετάζει ενδεχόμενη ρωσική ανάμειξη ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027, με την έρευνα να αφορά δύο πρώην πρωθυπουργούς που διεκδικούν την προεδρία, τον Εντουάρ Φιλίπ και τον Γκαμπριέλ Ατάλ. Οι γαλλικές Αρχές διερευνούν εάν οι δύο πολιτικοί αποτέλεσαν στόχο επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης.

Στις αρχές του Αυγούστου, η εισαγγελία του Παρισιού είχε ήδη κάνει γνωστό ότι ξεκίνησε έρευνα για αντίστοιχες υποψίες με στόχο τον ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλυξμάν, πιθανό υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές.

Οκτώ μήνες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου 2027, μία σειρά αποσταθεροποιητικών ενεργειών που αποδίδονται σε φιλορωσικά δίκτυα, έθεσαν στο στόχαστρο τρεις υποψηφίους ή πιθανούς προεδρικούς υποψηφίους.

Ο κεντροδεξιός υποψήφιος, Εντουάρ Φιλίπ, έγινε στόχος συκοφαντιών για την κατάσταση της υγείας του, ο ευρωβουλευτής της αριστεράς Ραφαέλ Γκλυξμάν έγινε στόχος μέσω της συζύγου του, της δημοσιογράφου Λεά Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι «εξαγόρασε την εύνοια των μέσων ενημέρωσης» για λογαριασμό του συζύγου της, ενώ ο Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε στόχος μέσω «πληροφοριών» ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον.

Αν και οι ενέργειες αυτές δεν είναι πολύ εμφανείς, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, είναι οι πρώτες που στρέφονται κατά υποψηφίων από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.

Η εισαγγελία ξεκίνησε τις έρευνες αυτεπαγγέλτως πριν ακόμη λάβει τις μηνύσεις που κατατέθηκαν από τους θιγόμενους.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής της Αναγέννησης (Renaissance, κεντροδεξιά) κατέθεσε στις 7 Αυγούστου μήνυση για «ξένη ανάμειξη προερχόμενη από ρωσικά δίκτυα», δήλωσαν οι συνήγοροί του.

Πλήθος λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -ορισμένοι από τους οποίους σφετερίζονται την ταυτότητα γαλλικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης- δημοσίευσαν ψευδή βίντεο-ρεπορτάζ, πλαστές πρώτες σελίδες εφημερίδων και περιεχόμενο που μιμείται τα λογότυπα και την εμφάνιση αυτών των μέσων ενημέρωσης, αποδίδοντας στον Γκαμπριέλ Ατάλ και σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του ψευδώς ενέργειες και δηλώσεις για να τον δυσφημήσουν ως υποψήφιο, σύμφωνα με τους συνηγόρούς του.

«Αν δεν κάνουμε τίποτα για να προστατευτούμε, οι εκλογές θα νοθευτούν», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Ατάλ κατηγορώντας την Ρωσία ότι θέλει να κλέψει την ψηφοφορία από τους Γάλλους.

Από την πλευρά του, ο Ραφαέλ Γκλυξμάν ανακοίνωσε στις 12 Αυγούστου ότι κατέθεσε μήνυση. «Είναι σημαντικό να ειπωθεί ένα απλό πράγμα: δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν να χειραγωγήσει την υπαρξιακής σημασίας για τον γαλλικό λαό ψηφοφορία που είναι οι προεδρικές εκλογές του 2027», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.