Η Eurovision 2027 δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, όμως στο Μπουργκάς έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους αγγελίες διαμονής με τιμές που φτάνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Μία από αυτές ζητά 118.000 ευρώ για μία εβδομάδα σε διαμέρισμα, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συγκεκριμένη αγγελία προκάλεσε την αντίδραση της βουλγαρικής Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών (KZP), η οποία ανακοίνωσε ότι θα παρακολουθεί την αγορά ακινήτων και τις σχετικές προσφορές ενόψει της διοργάνωσης του Μαΐου του 2027.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αλεξάνταρ Κολιάτσεφ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Nova TV, αναφέρθηκε στην επίμαχη καταχώρηση και προανήγγειλε ελέγχους σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.

Ο Αλεξάνταρ Κολιάτσεφ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αγγελία «κωμική» και υποστήριξε ότι δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι τιμές των καταλυμάτων μπορούν να αυξάνονται όταν η ζήτηση μεγαλώνει, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένεται μεγάλη εισροή επισκεπτών. Ωστόσο, όπως είπε, στην περίπτωση του Μπουργκάς δεν υπάρχει ζήτημα ανεπαρκούς αριθμού διαθέσιμων καταλυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Επιτροπή, η περιοχή του Μπουργκάς και οι γειτονικές περιοχές διαθέτουν συνολικά περισσότερες από 200.000 θέσεις φιλοξενίας. Οι επισκέπτες που εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν στην πόλη για τη Eurovision υπολογίζονται περίπου σε 90.000.

Οι τιμές για την εβδομάδα διεξαγωγής της Eurovision 2027 στο Μπουργκάς, έχουν πάρει την ανηφόρα

Ο αριθμός αυτός βρίσκεται κοντά στην επισκεψιμότητα που καταγράφηκε στη φετινή διοργάνωση στη Βιέννη.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τον Μάιο», ανέφερε ο Κολιάτσεφ, προσθέτοντας ότι «τα διορθωτικά μέτρα θα προέλθουν από την ίδια την αγορά και τις επιχειρήσεις».

Η Επιτροπή, πάντως, έχει καταστήσει σαφές ότι θα εξετάζει τις αγγελίες και τις πρακτικές που θα ακολουθούνται στην αγορά ακινήτων όσο πλησιάζει η διοργάνωση, με δυνατότητα παρέμβασης εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των κανόνων.

Το Μπουργκάς αντί της Σόφιας για τη Eurovision 2027

Η επιλογή του Μπουργκάς ως οικοδέσποινας της Eurovision 2027 ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη, καθώς η πόλη επικράτησε της Σόφιας στη διαδικασία επιλογής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Βουλγαρία, μετά τη νίκη της DARA στη Eurovision 2026, η οποία φιλοξενήθηκε στη Βιέννη τον περασμένο Μάιο.

Οι ημερομηνίες έχουν ήδη καθοριστεί:

Πρώτος ημιτελικός: 11 Μαΐου

11 Μαΐου Δεύτερος ημιτελικός: 13 Μαΐου

13 Μαΐου Μεγάλος τελικός: 15 Μαΐου

Οι τρεις βραδιές θα φιλοξενηθούν στην Arena Burgas, χωρητικότητας περίπου 15.000 θεατών για μουσικές εκδηλώσεις.

Για το Μπουργκάς πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση Eurovision, ενώ η Σόφια έχει προηγούμενη εμπειρία από αντίστοιχη διοργάνωση, καθώς φιλοξένησε τη Junior Eurovision το 2015.

Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, με πληθυσμό περίπου 189.086 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025.