Νέα επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια εξαιρετικά προκλητική ενέργεια, δημοσιεύοντας χάρτη των Στενών του Ορμούζ με την ένδειξη «Νέα επικράτεια των ΗΠΑ».



Η κίνηση αυτή στην πλατφόρμα Truth Social δυναμιτίζει το ήδη τεταμένο κλίμα, υλοποιώντας τις απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.



Ο ίδιος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ ελέγχουν ουσιαστικά τη ναυσιπλοΐα, διαμηνύοντας ότι κανένα πλοίο δεν πρόκειται να διέλθει χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Η ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπαντί. «Σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του ανθρώπου», έγραψε ο Ιρανός αξιωματούχος.



Την ίδια στιγμή, το Κατάρ, ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τόνισε σήμερα ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ θα «διευκολύνει» την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θα διορθώσουμε τις αυταπάτες του Τραμπ»: Η Τεχεράνη απειλεί με κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Η παρέμβαση Τραμπ εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο. Μετά την κατάρρευση του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ που υπεγράφη τον Ιούνιο, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι προετοιμάζεται για «πλήρη επίθεση» προκειμένου να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.



Ιρανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί προειδοποιούν με άμεση κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή όσο η Ουάσινγκτον δεν αίρει τον αποκλεισμό.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πέρασε στην αντεπίθεση υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «παρακαλούν» πλέον για επανάληψη των συνομιλιών βάσει των όρων που έχει θέσει η ιρανική πλευρά, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Την ίδια ώρα, ο υπαρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης διαμήνυσε ότι η στρατηγική θαλάσσια οδός παραμένει υπό τον απόλυτο έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων. Ο Αραγτσί σημείωσε ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν ανάγκασε την Ουάσινγκτον να αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης στο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει «13 προβλέψεις υπέρ μας και μία υπέρ τους».



Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχείρησε να υπονομεύσει τη συμφωνία, τονίζοντας πως το Ιράν βγήκε νικητής τόσο στο πεδίο όσο και τη διπλωματία.

Το Κατάρ επιχειρεί να σώσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, η διπλωματία του Κατάρ καταβάλλει προσπάθειες για την αναζήτηση διεξόδου. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Μαζέντ Αλ Ανσάρι, τόνισε ότι μια διμερής συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση της διαδρομής στα Στενά θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» τις ελληνοαμερικανικές συνομιλίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Περιμένουμε επίσης μια συμφωνία μεταξύ του σουλτανάτου του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα Στενά, που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ Αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου. «Η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα μας επιτρέψει να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πολύ πιο εύκολα», πρόσθεσε.



Ωστόσο, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις απειλές Τραμπ προς το Σουλτανάτο του Ομάν με στρατιωτικά πλήγματα, στην περίπτωση που το Μουσκάτ εμποδίσει μια συμφωνία.

Η απειλή της διαφωνίας για τον έλεγχο των Στενών

Η διαμάχη για τα Στενά του Ορμούζ συνιστά απειλή για την παγκόσμια οικονομία, καθώς από το συγκεκριμένο σημείο διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διεθνώς.



Καθώς ο πόλεμος συμπληρώνει σχεδόν έξι μήνες από την έναρξή του στα τέλη Φεβρουαρίου, η πλήρης παράλυση του διαλόγου αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο μιας γενικευμένης στρατιωτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι πιέσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου αυξάνονται.