Η Χαμάς επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην ειρηνευτική συμφωνία για την Γάζα που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ημέρα μετά την συνάντηση του Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένου και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το ενδεχόμενο άσκηση πίεσης επί της οργάνωσης για να προχωρήσει στον αφοπλισμό της.

«Η Χαμάς δεσμεύεται να τηρήσει την συμφωνηθείσα διαδικασία. Είναι σαφές ότι, μέχρι σήμερα, η ισραηλινή πλευρά δεν έχει δώσει στους μεσολαβητές την επίσημη έγκρισή της επί του οδικού χάρτη», ο οποίος δόθηκε στην δημοσιότητα τον Ιούλιο και προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, από την μία πλευρά, και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο) ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ.

Πρόσθεσε δε ότι «τα στάδια» και ένα «χρονοδιάγραμμα» πρέπει να καθορισθούν με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει αρχικά είναι «οι Ισραηλινοί να εγκρίνουν τον αμερικανικό οδικό χάρτη».

Επειτα από την συνάντησή του με την ηγεσία της Χαμάς την Κυριακή στο Ελ Αλαμέιν, οΤζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι η ισραηλινή πλευρά απορρίπτει τον οδικό χάρτη, που προορίζεται να εκκινήσει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του «ειρηνευτικού σχεδίου» Τραμπ για την Λωρίδα της Γάζας, και απαιτεί «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς».

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Κούσνερ δήλωσε στο Fox News ότι ελπίζει σε έναρξη του αφοπλισμού της Χαμάς «εντός 30 ημερών» προσθέτοντας ότι αυτό «απαιτεί την συνεργασία των δύο πλευρών».

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν να αναθέσουν σε αμερικανό στρατηγό την εποπτεία του αφοπλισμού της Χαμάς.

Ο Κούσνερ τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την πρόθεση «να περιορίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπισθεί τον εαυτό του απέναντι σε άμεσους κινδύνους» στην Γάζα.

Υπό την μορφή με την οποία δόθηκε στην δημοσιότητα από το «συμβούλιο Ειρήνης» τον Ιούλιο, ο οδικός χάρτης προέβλεπε ότι την εποπτεία του αφοπλισμού της Χαμάς θα έχει η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG), όργανο αποτελούμενο από παλαιστίνιους τεχνοκράτες με αποστολή την προσωρινή διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.