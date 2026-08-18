Στη Μύκονο επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών ο 23χρονος Ρομέο Μπέκαμ, έχοντας στο πλευρό του την 24χρονη σύντροφό του, Κιμ Τέρνμπουλ.

Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, όπου η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε να περπατά χέρι χέρι με την αγαπημένη του, σε χαλαρή διάθεση.

Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στα γραφικά στενά του νησιού, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετοι ο ένας με τον άλλον και τραβώντας, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα όσων βρίσκονταν εκεί.

Ποια είναι η Κιμ Τέρνμπουλ

Η Κιμ Τέρνμπουλ κατάγεται από το Λονδίνο και έχει δημιουργήσει τη δική της πορεία ως μοντέλο και DJ. Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ το 2017 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με γνωστά brands, ενώ αργότερα στράφηκε και στη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις ως DJ σε εκδηλώσεις μεγάλων οίκων και brands.

Η σχέση της με τον Ρομέο Μπέκαμ έγινε γνωστή το 2024. Οι δυο τους πέρασαν μια σύντομη περίοδο χωριστά το 2025, ωστόσο επανασυνδέθηκαν και έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις.

Ο Ρομέο Μπέκαμ, από την άλλη, μπορεί να μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο έναν από τους διασημότερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει χαράξει τη δική του διαδρομή. Ασχολήθηκε αρχικά με το ποδόσφαιρο, όμως στη συνέχεια στράφηκε περισσότερο στον χώρο της μόδας.

Έχει περπατήσει σε πασαρέλες γνωστών οίκων και brands, ενώ τον Μάιο του 2026 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο Met Gala, φορώντας δημιουργία Burberry.