Το Θέατρο ΜΕΤΣ, ο ολοκαίνουργιος, ζεστός χώρος τέχνης της Άννας Μενενάκου και του Σωτήρη Τσαφούλια, υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Θεατρικές παραστάσεις που αγγίζουν την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, πρωτότυπες διασκευές, μουσικοθεατρικά ταξίδια και ατμοσφαιρικές live συναντήσεις συνθέτουν μια σκηνική πρόταση που αναζητά την ομορφιά, την ειλικρίνεια και την ουσιαστική επικοινωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Θεατρικές παραστάσεις

«Ο Κύκλος των Ανώνυμων Εξαρτήσεων» του Διονύση (Ντένη) Μακρή

Με αφετηρία μια συνάντηση Ανώνυμων Εξαρτήσεων, ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την ταυτότητα, την ελευθερία και τα προσωπεία που φοράμε για να επιβιώσουμε. Ένα σύγχρονο έργο με πηγαίο χιούμορ, αφοπλιστική ειλικρίνεια και μια έντονη σωματική σκηνοθετική προσέγγιση.

Σκηνοθεσία: Ζαφειρία Δημητροπούλου Del Angel & Διονύσης (Ντένης) Μακρής | Ερμηνεία: Διονύσης (Ντένης) Μακρής

Παραστάσεις: Από 30 Οκτωβρίου | Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21:00 (και διπλή παράσταση το Σάββατο στις 18:00)

«Ιουλιέττα (η)»

Εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο του Σαίξπηρ, η παράσταση επιστρέφει στο Κορίτσι. Στο νεανικό πλάσμα που αρνείται να συμβιβαστεί και γίνεται παρανάλωμα του πάθους του, θέτοντας βαθιά ερωτήματα για τον έρωτα, τη φθορά, τη θυσία και τα όρια της επιθυμίας.

Σκηνοθεσία: Τάσος Τυρογαλάς | Ερμηνεία: Θαλασσινή Βοσταντζόγλου

Παραστάσεις: Από 29 Οκτωβρίου | Κάθε Πέμπτη στις 21:00

Μουσικές παραστάσεις

«Τι θα γινόταν αν» με τη Ναταλία Λαμπαδάκη

Μια μουσική παράσταση για όλα τα ανείπωτα «αν» της ζωής μας. Τραγούδια από διαφορετικές εποχές συνομιλούν με πρωτότυπα κείμενα, με αληθινό πρωταγωνιστή τον Χρόνο και την προσπάθειά μας να συμφιλιωθούμε μαζί του.

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Ελένη Βλάχου | Πιάνο: Στέλιος Φραγκούς

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη 4, 11, 18 & 25 Νοεμβρίου.

Χριστίνα Μαξούρη — «Τραγούδια για τον πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων (Μέρος 2ο)»

Μια λιτή και ατμοσφαιρική μουσική συνάντηση. Η φωνή και το πιάνο γίνονται ένας χώρος εξομολόγησης, προσφέροντας ζεστή συντροφιά και «μεταμορφώνοντας» τον ανθρώπινο πόνο σε λυτρωτική τέχνη.

Στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη 2, 9, 16, 23 & 30 Δεκεμβρίου

Πάνος Βλάχος – «Acoustic Live»

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στο Θέατρο ΜΕΤΣ για τέσσερις χειμωνιάτικες μουσικές συναντήσεις. Όχι για να προσφέρει μια απόδραση από την πραγματικότητα, αλλά για να τη φωτίσει λίγο καλύτερα. Με τραγούδια που άλλοτε χαμογελούν κι άλλοτε «δαγκώνουν», και ιστορίες που μιλούν για όλους μας, το γέλιο συναντά την αλήθεια και η μουσική γίνεται η αφορμή να κοιταχτούμε πιο ειλικρινά.

Παραστάσεις: Τρίτες 15, 22, 29 Δεκεμβρίου & Τρίτη 5 Ιανουαρίου

Χρήστος Αδαμόπουλος — «ΠΡΙΒΕ»

Κάθε Τετάρτη του Ιανουαρίου, η σκηνή γίνεται μια μεγάλη παρέα. Αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές και guests-έκπληξη σε ένα πρόγραμμα χωρίς αποστάσεις, που εξελίσσεται συνεχώς και δεν επαναλαμβάνεται ποτέ.

Μαζί του οι μουσικοί: Ανδρέας Τσάφος & Περικλής Σούντας

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη 6, 13, 20 & 27 Ιανουαρίου

Από λιμάνι σε λιμάνι…» (Ancoretto Ensemble)

Η σκηνή μεταμορφώνεται σε βαπόρι και μας ταξιδεύει στις απαρχές του ρεμπέτικου. Από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά, η ζωντανή μουσική (λάφτα, μπουζούκι, γιαϊλί ταμπούρ), οι αφηγήσεις και το αρχειακό υλικό φωτίζουν τη μουσική ως την πιο καταλυτική πράξη ελευθερίας.

Σκηνοθεσία: Ρωξάνη Μετζικώφ & Ancoretto Ensemble | Ερμηνεία, μουσική & αφήγηση: Θεοδώρα Αθανασίου & Αλέξανδρος Κεντρής

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη 3, 10, 17 & 24 Φεβρουαρίου

Φιλοξενούμενες παραγωγές

«Εσύ και τα σύννεφά σου» του ‘Ερικ Βέστφαλ

Δύο αδερφές εγκλωβισμένες σε ένα σπίτι ζουν έναν φαύλο κύκλο εγκλεισμού, ψυχικής ασθένειας και θρησκευτικού παροξυσμού, σε μια προκλητική παράσταση όπου το γέλιο παγώνει και η πραγματικότητα διαλύεται.

Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου | Ερμηνεία: Γιάννης Βαρβαρέσος, Βίκυ Καμπάκα, Δάφνη Καφετζή, Κώστας Φιλίππογλου

Παραστάσεις: Από 2 Νοεμβρίου/κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Θέατρο ΜΕΤΣ

Αιδεσίου 19-23, Αθήνα (Μετς)

Προπώληση: ticketservices.gr