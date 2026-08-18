Στο ενδεχόμενο η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στα Περιστέρια Σαλαμίνας να προκλήθηκε από αμέλεια ηλικιωμένης στρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν η γυναίκα χρησιμοποίησε γύμνη φλόγα στο μπαλκόνι του σπιτιού της, με τις φλόγες να επεκτείνονται στη συνέχεια στη δασική έκταση.

Το σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά εντοπίστηκε από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής στην οδό Ανδρομάχης, στη ρεματιά, όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο βρίσκονται μόλις δύο σπίτια, ένα από τα οποία ανήκει στην ηλικιωμένη. Οι Αρχές εξετάζουν όσα φέρεται να ανέφερε για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, καθώς οι εκδοχές που έδωσε δεν ήταν ίδιες. Παράλληλα, στο σπίτι της βρέθηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στα Σελίνια περίπου 20 λεπτά μετά την πρώτη, τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε εμπρησμό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Καθοριστικό θεωρείται το στοιχείο από μαρτυρία κατοίκου, ο οποίος φέρεται να είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου και ένα άτομο από το αυτοκίνητο να πετά ένα λευκό αντικείμενο. Λίγο αργότερα, στο συγκεκριμένο σημείο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Κώστας Κατσαφάδος: Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε σήμερα στο ERTnews Radio ότι το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα.

Όπως τόνισε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και αυτό του εμπρησμού, ενώ χαρακτήρισε «εξόχως προβληματικό» το γεγονός ότι οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 10-15 λεπτών.

Όπως ανέφερε, οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση περίπου 15 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, ο δήμος προετοιμάζει ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημιώσεις.