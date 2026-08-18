Δεν θα πάρει στόπερ;

Μεγάλο παιχνίδι απόψε στη Σόφια για την ΑΕΚ, στη λίστα της οποίας μπήκε και ο Αριάγκα. Παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί όχι μόνο ως χαφ αλλά και σαν στόπερ, στην Ένωση πιστεύουν ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Νίκολιτς. Και όντως μπορεί να γίνει έτσι. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν και αυτοί που περίμεναν και περιμένουν ακόμη τη δυνατή μεταγραφή που υποτίθεται ότι θα γινόταν για το κέντρο της άμυνας. Στόπερ ισάξιο των Μουκουντί και Ρέλβας αναζητούσαν οι κιτρινόμαυροι, αλλά τελικά απέκτησαν τον πιτσιρικά Αλεξίου και τον Αριάγκα που η βασική του θέση είναι αυτή του χαφ.

Ψάχτηκε ο Ποντένσε, αλλά…

Κάθε μέρα πλέον ο Ολυμπιακός ανακοινώνει μεταγραφή και επόμενος στόχος είναι η απόκτηση ενός εξτρέμ. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να ενισχυθούν και στα άκρα της επίθεσης και άνθρωπος από το περιβάλλον του Ποντένσε προσπάθησε να μάθει αν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με την περίπτωσή του. Δεν υπάρχει όμως. Για τους Πειραιώτες το κεφάλαιο Ποντένσε έκλεισε οριστικά μετά την περσινή κακή σεζόν που έκανε και ήταν γνωστό από τον Μάιο ακόμη ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας και τη νέα σεζόν. Θα πρέπει να χτυπήσει άλλες πόρτες επομένως, εκτός ή… εντός Ελλάδας.

Σύννεφα για Μαφέο

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, μετά την παραμονή του Μεντιλίμπαρ, προβλέπει την απόκτηση και δεξιού μπακ. Και θα είναι ο τρίτος που θα αποκτηθεί στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, γεγονός που μάλλον δεν έχει ξαναγίνει. Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον Σάλιακα, για αναπληρωματικός αποκτήθηκε άλλωστε, περίμεναν όμως ότι ο Μαφέο θα έδειχνε κάτι περισσότερο από όσα έδειξε μέχρι τώρα. Το γεγονός όμως ότι ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να επαναφέρει σε θέση δεξιού μπακ τον Ροντινέι, ο οποίος θα υπολογίζεται σαν εξτρέμ τη νέα σεζόν, δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τον 29χρονο Ισπανό.

Δύσκολα τα πράγματα…

Για έξι παίκτες, λένε στη Θεσσαλονίκη, πάει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Το κακό για τον δικέφαλο του βορρά είναι πως όλες οι ομάδες ξέρουν ότι μπήκαν λεφτά στο ταμείο λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια, άρα σε κάποιες περιπτώσεις θα κληθούν να πληρώσουν υπεραξία. Όπως και να ‘χει, όλοι περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι επιλογές των Βιεϊρίνια και Μάτος, οι οποίοι καλούνται να βρουν αντικαταστάτη του «Ντέλια»… στα ξαφνικά, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν ιδέα για τις συζητήσεις που γίνονταν για την πώλησή του στη Ντόρτμουντ. Είναι που είναι εντελώς άπειροι, τους έκατσε κι αυτό, καλά ξεμπερδέματα πλέον…

Ελληνική ομάδα για Μορόν

Χαμόγελα στον Άρη για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία και αναμονή για το θέμα του Μορόν. Ο 32χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, κάποια καλή πρόταση από το εξωτερικό δεν ήρθε και παραμένει στο ρόστερ, αν και γνωρίζει ότι το κλίμα δεν είναι και τόσο καλό για τον ίδιο. Δεν αποκλείεται πάντως το επόμενο διάστημα, προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, να υπάρξουν εξελίξεις με ελληνική ομάδα. Να χτυπήσει δηλαδή ομάδα της Super League την πόρτα του Άρη για τον Μορόν, ο οποίος ενδεχομένως να μπορούσε να δώσει λύσεις σαν αναπληρωματικός. Θα δούμε προσεχώς τι θα γίνει…

Όλα πιθανά

Αποκλεισμός για τον Ηρακλή στο κύπελλο μετά την ήττα από τον Βόλο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια. Η διοίκηση αποφάσισε να εμπιστευθεί τον Βάλτερ Ματσάρι που έκανε μια αξιόλογη καριέρα στους ιταλικούς πάγκους αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι σίγουρα ο κατάλληλος για να αναλάβει μια ελληνική ομάδα που επιστρέφει έπειτα από χρόνια στη Super League. Η διοίκηση έχει δείξει ότι δεν τον έχει σε τίποτα να κάνει ανά πάσα στιγμή αλλαγή προπονητή και ο Ιταλός θα πρέπει να ξέρει ότι δεν θα έχει τόση πίστωση χρόνου όση θα περίμενε. Θα φανεί από τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος πώς θα πάει το πράγμα.