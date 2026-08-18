Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να τα ανοίξει άμεσα.

Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά με απόφαση της Τεχεράνης, «δεν πρόκειται να ανοίξουν έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο της συμφωνίας του Ιουνίου».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των όρων που θέτει το Ιράν, είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, η άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.