Η φωτιά στην Μάνδρα Αττικής εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 17:00 και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος, ενώ υδροφόρες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά περιορίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά

Η επέμβαση των δυνάμεων στο σημείο ήταν άμεση. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 15 λεπτά από την εκδήλωσή της.

Καθοριστικό ρόλο είχε περιπολικό όχημα της Πυροσβεστικής που έφτασε πρώτο στην περιοχή και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες δυνάμεις που είχαν μεταβεί στο Παλαιοχώρι συνέχισαν την επιχείρηση μέχρι την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Η περιοχή βρισκόταν την Τρίτη σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.