Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει αποστακτήριο, πλησίον της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ ΜΠΕ από το συντονιστικό, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 18 Αυγούστου, περίπου στις 12:15, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Το κτίριο καίγεται ολοσχερώς, ενώ αυτή τη στιγμή το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.