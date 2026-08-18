Στη δικαιοσύνη προσέφυγε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, συμφερόντων της Disney, κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της ρυθμιστικής αρχής FCC. Η αγωγή που κατατέθηκε στην Ουάσινγκτον κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απειλεί ευθέως τις άδειες μετάδοσης του σταθμού.



Το ABC κατηγορεί, στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσινγκτον, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει «εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC».

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, συμφερόντων της Disney, κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της ρυθμιστικής αρχής FCC. Η αγωγή που κατατέθηκε στην Ουάσινγκτον κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απειλεί ευθέως τις άδειες μετάδοσης του σταθμού.



Όπως υποστηρίζει το ABC, η αμερικανική διοίκηση διεξάγει «εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC».

Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, που ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, «εντείνονται», φθάνοντας πλέον ακόμη και σε «ρητές απαιτήσεις να στερηθεί το ABC τις άδειες μετάδοσής του εξαιτίας όσων λέγονται σε αυτό», υποστηρίζεται.



Το ABC επικαλείται ως αποδεικτικό στοιχείο το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.



«Αντιμέτωποι με αυτήν την υπαρξιακή απειλή, οι ενάγοντες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν από τη δικαστική εξουσία να αποκαταστήσει τη ζημία που έχουν υποστεί από τα κατάφωρα αντίποινα της κυβέρνησης σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασής τους, η οποία κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος», εκτιμά το ABC, ζητώντας από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και τις «απειλές», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.