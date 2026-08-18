Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους.
Το 112 ανέφερε:
«Ενεργοποίηση 112
Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέες_Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026