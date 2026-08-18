Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους.

Το 112 ανέφερε:

«Ενεργοποίηση 112

Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Νέες_Παγασές της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Ε/Π.