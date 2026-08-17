Φωτιές είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο και σε δασική έκταση στα Άγραφα.

Για την πυρκαγιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Για τη φωτιά στα Άγραφα Ευρυτανίας κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.