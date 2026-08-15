Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο στη Σαμοθράκη το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου και ισχυρές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Σαμοθράκη, περίπου στις 18:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπόταμος Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες, 5 οχήματα, εθελοντές, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπόταμος της Νήσου #Σαμοθράκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.