Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου στην Αττική, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα από το 112.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στο δήμο Σπατών – Αρτέμιδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 17/08 υπάρχει υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 3, στις εξής περιοχές:
- Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία
- Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Ζάκυνθος
- Έβρος, Ροδόπη
- Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
- νησιά Ανατολικού Αιγαίου
- περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Λακωνίας
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Δευτέρα 17/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3⃣ σε:
📍 #Αττική #Εύβοια #Βοιωτία #Φωκίδα #Φθιώτιδα #Αιτωλοακαρνανία
📍 #Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία #Ζάκυνθος
📍 #Έβρος #Ροδόπη
📍 #Κρήτη #Κυκλάδες #Δωδεκάνησα
📍 νησιά #Ανατολικού_Αιγαίου
📍 περιοχές… pic.twitter.com/MnZ4iMTv0k