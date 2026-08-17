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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου στην Αττική, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα από το 112.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 17/08 υπάρχει υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 3, στις εξής περιοχές:

  • Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία
  • Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Ζάκυνθος
  • Έβρος, Ροδόπη
  • Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
  • νησιά Ανατολικού Αιγαίου
  • περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Λακωνίας