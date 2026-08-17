Έντονη συζήτηση στα social media προκάλεσαν τα βίντεο του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, στα οποία εμφανίζεται να μιλά μανδαρινικά και μπενγκάλι, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αν είχε χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιωθεί η ομιλία του.



Η ομάδα του δημάρχου διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. «Και για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό ΔΕΝ είναι AI», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος Τύπου και επικεφαλής επικοινωνίας του Μαμντάνι, Τζο Καλβέλο, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο.

And just to be clear this is NOT AI https://t.co/q8IrUfR50G — Joe Calvello (@the_vello) August 16, 2026

Στο συγκεκριμένο κλιπ, διάρκειας 41 δευτερολέπτων, ο δήμαρχος κάθεται στο γραφείο του και απευθύνεται στην κάμερα μιλώντας μανδαρινικά, προκειμένου να προωθήσει την κλήρωση της πόλης για 2.000 δωρεάν εισιτήρια σε παραστάσεις του Broadway για μαθητές λυκείου.



Η προφορά του Μαμντάνι προκάλεσε ποικίλα σχόλια από φυσικούς ομιλητές της μανδαρινικής.

Ορισμένοι επαίνεσαν την προσπάθειά του, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν τον τρόπο ομιλίας του αργό και κάπως άκαμπτο. Δεν έλειψαν και όσοι εξέφρασαν υποψίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί για να «διορθώσει» την εκφορά του λόγου.



Ο δημοτικός σύμβουλος του Κουίνς Φιλ Γουόνγκ, ο οποίος είναι φυσικός ομιλητής της μανδαρινικής, εκτίμησε ότι η προφορά του δημάρχου ήταν ακριβής, αν και πιθανότατα αποτέλεσμα πολλών προβών. «Ακούγεται σωστό. Πιθανότατα το έκανε πρόβα πολλές φορές», σχολίασε. Άλλος χρήστης ανέφερε ότι η προφορά ήταν «πολύ ακριβής», αν και ο ρυθμός ακουγόταν «λίγο άκαμπτος», χαρακτηρίζοντας πάντως την προσπάθεια εντυπωσιακή.



Υπήρξαν, ωστόσο, και πιο δύσπιστες αντιδράσεις.



«Όλοι το πιστεύουν λες και δεν είναι AI», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι «δεν είναι τόσο δύσκολο να χρησιμοποιήσεις AI για να διορθώσεις την ευχέρεια».



Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο Μαμντάνι είχε διδαχθεί μανδαρινικά όταν φοιτούσε στο Bronx High School of Science, από όπου αποφοίτησε το 2010. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, δεν είχε μελετήσει ούτε χρησιμοποιήσει συστηματικά τη γλώσσα από τότε.



Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας ο Μαμντάνι είχε ήδη γίνει γνωστός για την προσπάθειά του να απευθύνεται σε ψηφοφόρους στη μητρική τους γλώσσα, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων αραβικά, χίντι και ουρντού.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της πόλης, περίπου 330.000 κάτοικοι της Νέας Υόρκης χρησιμοποιούν τα κινεζικά ως κύρια γλώσσα στο σπίτι τους.

Βίντεο και στα μπενγκάλι

Ο δήμαρχος δημοσίευσε και δεύτερο, σχεδόν πανομοιότυπο βίντεο, αυτή τη φορά μιλώντας μπενγκάλι, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στο Μπανγκλαντές και από περίπου 265 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.



Στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 71.000 νοικοκυριά χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γλώσσα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότεροι χρήστες που δήλωναν ότι μιλούν μπενγκάλι σχολίασαν θετικά την προφορά του δημάρχου.



Στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας δημιουργήθηκε και τρίτο βίντεο στα ισπανικά, γλώσσα που χρησιμοποιούν στο σπίτι περίπου 843.000 κάτοικοι της Νέας Υόρκης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται για χρήση AI



Σύμφωνα με τη New York Post, oι υποψίες περί τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Μαμντάνι. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησε AI σε βίντεο όπου εμφανιζόταν να μιλά ισπανικά.



Ο Ρεπουμπλικανός πολιτειακός βουλευτής Τζέικ Μπλούμενκρανζ είχε ζητήσει τότε ανεξάρτητη ανάλυση δύο βίντεο, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν «επαρκείς ενδείξεις ψηφιακής αλλοίωσης».



Η ομάδα του Μαμντάνι είχε απαντήσει δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τα παρασκήνια και τις αποτυχημένες προσπάθειες του δημάρχου να πει σωστά τις ατάκες του, επιχειρώντας έτσι να αποδείξει ότι τα βίντεο είχαν γυριστεί κανονικά και δεν αποτελούσαν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.