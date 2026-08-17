Ο πρίγκιπας Πέτρος της Ελλάδας, εγκατέλειψε ουσιαστικά κάθε προοπτική να βρεθεί στον ελληνικό θρόνο όταν επέλεξε να παντρευτεί μια διαζευγμένη Ρωσίδα. Η απόφασή του άνοιξε μια σύγκρουση με τη βασιλική οικογένεια που κράτησε δεκαετίες.

Γιος του πρίγκιπα Γεωργίου (του δεύτερου παιδιού του βασιλιά Γεωργίου και της βασίλισσας Όλγας) και της πλούσιας ψυχαναλύτριας Μαρίας Βοναπάρτη, μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο διανοούμενους, τέχνη και επιστήμη, αποκτώντας μια σπάνια ευρύτητα πνεύματος που δύσκολα χωρούσε στα στενά πλαίσια της ελληνικής αυλής.

Η πριγκίπισσα Γεωργία (Μαρία Βοναπάρτη) με τον γιο της πρίγκιπας Πέτρος με ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές

Ψηλός, επιβλητικός, πολυμερής και οπλισμένος με ακαδημαϊκά πτυχία από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, ο πρίγκιπας Πέτρος φαινόταν να έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ήταν τρίτος στη σειρά διαδοχής για τον ελληνικό θρόνο. Όμως, η συνάντησή του με μια γυναίκα στη Λυών της Γαλλίας έμελλε να ανατρέψει τα πάντα και να προκαλέσει έναν σεισμό στην οικογένειά του που δεν αμαυρώθηκε ποτέ.

Ο απαγορευμένος έρωτας με την Ιρίνα και η ρήξη με το Παλάτι

Η γυναίκα που του έκλεψε την καρδιά ήταν η Ιρίνα Οβτσίνικοβα, μια Ρωσίδα πρόσφυγας, διαζευγμένη και χωρίς κανέναν απολύτως αριστοκρατικό τίτλο. Για τα δεδομένα της εποχής και τις απαιτήσεις της ελληνικής δυναστείας, η Ιρίνα ήταν η πιο ακατάλληλη υποψήφια για να σταθεί δίπλα σε έναν πρίγκιπα.

Όταν ο Πέτρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να την παντρευτεί, η αντίδραση της οικογένειάς του ήταν ακαριαία και σκληρή. Ο πατέρας του, πρίγκιπας Γεώργιος, αρνήθηκε ακόμα και να τη συναντήσει, διαγράφοντάς τον ουσιαστικά από τη ζωή του. Παρά τις αφόρητες πιέσεις, τις απειλές για αποκληρονόμηση και την κοινωνική κατακραυγή, ο Πέτρος δεν υποχώρησε.

Πορτρέτο της συζύγου του πρίγκιπα Πέτρου, Ιρίνας Αλεξάντροβνα Οβτσίνικοβα

Το 1939, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Μανδράς της Ινδίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς την παρουσία κανενός συγγενή. Ο πολιτικός αυτός γάμος σήμανε την οριστική του διαγραφή από τη διαδοχή του ελληνικού θρόνου.

Από τα σαλόνια της Αθήνας στις επικίνδυνες αποστολές στα Ιμαλάια

Έχοντας κόψει τους δεσμούς με την αυλή, ο Πέτρος διοχέτευσε όλη του την ενέργεια στη μεγάλη του αγάπη: την ανθρωπολογία. Αντί να ζει μια άνετη ζωή στην Ευρώπη, οργάνωσε πολυετείς, επίπονες επιστημονικές αποστολές στην Ασία.

Εγκαταστάθηκε για μεγάλα διαστήματα στα σύνορα της Ινδίας με το Θιβέτ. Εκεί, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μελέτησε τις τοπικές φυλές, την πολυανδρία, τα ήθη και τις θρησκευτικές παραδόσεις της περιοχής. Έγινε ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που κατέγραψαν με τέτοια ακαδημαϊκή ακρίβεια τον πολιτισμό των Θιβετιανών, κερδίζοντας τον σεβασμό της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Η Ιρίνα ήταν πάντοτε στο πλευρό του, ακολουθώντας τον στις εξερευνήσεις και διαχειριζόμενη τις καθημερινές ανάγκες των αποστολών, αποδεικνύοντας ότι ο δεσμός τους δεν ήταν μια προσωρινή ιδιοτροπία, αλλά μια ουσιαστική συντροφικότητα.

Ο Πρίγκιπας Πέτρος της Ελλάδας ηγήθηκε της ιστορικής Δανικής Αποστολής στην Κεντρική Ασία και εγκαταστάθηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια στα σύνορα Ινδίας και Θιβέτ. Όντας γιος της Μαρίας Βοναπάρτη, η οποία ήταν στενή φίλη και μαθήτρια του Ζίγκμουντ Φρόιντ, υπήρξε από τους ελάχιστους επιστήμονες που συνδύασαν την επιτόπια εθνογραφία με την ψυχανάλυση.

Μελέτησε σε βάθος πώς οι περίπλοκες οικογενειακές δομές των απομονωμένων φυλών διαμόρφωναν την ανθρώπινη ψυχολογία, ανοίγοντας νέους δρόμους στην επιστήμη του.

Ο πρίγκιπας που συνέβαλε στην διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Θιβέτ

Η μεγαλύτερη ιστορική του προσφορά, ωστόσο, ήταν η χρονική στιγμή των ερευνών του. Ο Πέτρος κατέγραψε τη ζωή, τα ήθη και τις παραδόσεις των Θιβετιανών ακριβώς πριν από την κινεζική εισβολή που ισοπέδωσε την παραδοσιακή τους κοινωνία.

Σε μια εποχή με πενιχρά τεχνολογικά μέσα, πήρε ιατρικές και ανθρωπομετρικές μετρήσεις από 5.000 ντόπιους, ηχογράφησε σπάνιες βουδιστικές ψαλμωδίες και κινηματογράφησε τελετουργικά που δεν είχαν δει ποτέ δυτικά μάτια.

Σημαντικό μέρος της εθνογραφικής συλλογής που συγκέντρωσε ο Πρίγκιπας Πέτρος κατά τις αποστολές του φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας, ενώ τα πολύτιμα θιβετιανά χειρόγραφα και οι ξυλογραφίες του βρίσκονται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας

Η μετωπική σύγκρουση με τη βασίλισσα Φρειδερίκη

Αν η οικογένειά του τον αντιμετώπισε με ψυχρότητα, η βασίλισσα Φρειδερίκη μετέτρεψε αυτή τη δυσαρέσκεια σε ανοιχτό πόλεμο. Η Φρειδερίκη, με τον δυναμικό της χαρακτήρα, θεωρούσε ότι ο γάμος του Πέτρου με μια «κοινή θνητή» προσέβαλλε το κύρος της δυναστείας και υπονόμευε τη βασιλική αρχή.

Ο Πέτρος, από την πλευρά του, δεν ήταν από τους ανθρώπους που σιωπούσαν. Θεωρούσε τη Φρειδερίκη μια αυταρχική γυναίκα που χειραγωγούσε τον βασιλιά Παύλο. Η κόντρα τους ξεπέρασε γρήγορα τα στενά όρια της οικογένειας και έγινε δημόσια.

Όταν ο Πέτρος επέστρεψε στην Αθήνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο είχε υπηρετήσει ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή, η Φρειδερίκη φρόντισε να τον απομονώσει πλήρως. Του απαγορεύτηκε η είσοδος στα ανάκτορα, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπιζόταν ως ανεπιθύμητο πρόσωπο.

Ο πρίγκιπας Πέτρος ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού κατά την διάρκεια του Β’ΠΠ

Ο Πέτρος δεν το άφησε να πέσει κάτω. Σε συνεντεύξεις του στο εξωτερικό ασκούσε δριμεία κριτική στη Φρειδερίκη, καταγγέλλοντας τις μεθόδους της και δηλώνοντας ανοιχτά ότι δεν την αναγνώριζε ως ρυθμιστή της οικογενειακής και πολιτικής ζωής. Η σύγκρουση αυτή κράτησε δεκαετίες και σφράγισε τον οριστικό εξοστρακισμό του από την Αθήνα.

Γιατί υποστήριζε ότι ήταν ο νόμιμος διάδοχος του ελληνικού θρόνου

Η αντιπαράθεσή του με τη βασιλική οικογένεια δεν περιορίστηκε μόνο στον γάμο του με την Ιρίνα. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Παύλου, το 1964, ο πρίγκιπας Πέτρος αμφισβήτησε ανοιχτά τη σειρά διαδοχής του ελληνικού θρόνου, υποστηρίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση του 1952, η οποία αναγνώρισε δικαιώματα διαδοχής και στα γυναικεία μέλη της δυναστείας, ήταν παράνομη.

Κατά τη δική του ερμηνεία των αρχικών κανόνων διαδοχής, εάν δεν είχε αποκλειστεί εξαιτίας του γάμου του με την Ιρίνα Οβτσίνικοβα, θα ήταν ο νόμιμος τεκμαιρόμενος διάδοχος του βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄.

Όταν ο νεαρός μονάρχης αναγνώρισε επίσημα ως διάδοχο την αδελφή του, πριγκίπισσα Ειρήνη, ο Πέτρος αντέδρασε έντονα. Λίγο μετά τον γάμο του Κωνσταντίνου Β΄ με την Άννα Μαρία, αμφισβήτησε δημόσια τη νομιμότητα της συνταγματικής αλλαγής και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της βασίλισσας Φρειδερίκης, κατηγορώντας την ότι επηρέαζε καθοριστικά τις αποφάσεις του γιου της και παρενέβαινε στη λειτουργία της μοναρχίας.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε το 1965, όταν γεννήθηκε η πριγκίπισσα Αλεξία και αναγνωρίστηκε ως τεκμαιρόμενη διάδοχος του θρόνου. Ο Πέτρος αρνήθηκε να αποδεχθεί και αυτή την εξέλιξη, επιμένοντας ότι η αναθεώρηση του 1952 ήταν αντισυνταγματική.

Την ίδια χρονιά, μετά τη ρήξη του βασιλιά Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, άσκησε δημόσια κριτική στους χειρισμούς του μονάρχη, αφήνοντας ακόμη και να εννοηθεί ότι ο ίδιος θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση για τον ελληνικό θρόνο.

Η κατάργηση της μοναρχίας το 1974 έβαλε οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις του, χωρίς όμως να μεταβάλει ποτέ τη θέση του ότι ήταν ο νόμιμος διάδοχος βάσει των παλαιών κανόνων διαδοχής.

Η τελευταία επιθυμία και η αιώνια εξορία στη Δανία

Ακόμα και μετά το τέλος του, ο πόλεμος των ανακτόρων δεν σταμάτησε. Ο Πρίγκιπας Πέτρος της Ελλάδας είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στο οικογενειακό κοιμητήριο στο Τατόι, αλλά υπό έναν απαράβατο όρο: να ταφεί δίπλα του και η αγαπημένη του Ιρίνα όταν θα ερχόταν η ώρα της.

Η ελληνική βασιλική οικογένεια αρνήθηκε κατηγορηματικά να δεχτεί μια «κοινή θνητή» στο βασιλικό κοιμητήριο. Ο Πέτρος, πιστός μέχρι την τελευταία του πνοή στην γυναίκα για την οποία τα απαρνήθηκε όλα, είχε φροντίσει να αφήσει σαφείς οδηγίες.

Όταν έφυγε από τη ζωή το 1980, τάφηκε στο Lille Bernstorff της Δανίας. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1990, η Ιρίνα πέθανε και αναπαύθηκε ακριβώς δίπλα του, σφραγίζοντας μια αγάπη που δεν κατάφερε να σπάσει ούτε το πρωτόκολλο.