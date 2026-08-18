Ο Τόμας Γουόκαπ, όπως επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός, προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία για τη μονομερή ανανέωση του συμβολαίου του και ζητάει να μείνει ελεύθερος, έχοντας συμφωνήσει με τη Ντουμπάι.

Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι καλό εδώ και καιρό και όπως φαίνεται θα γίνει ακόμη χειρότερο από εδώ και πέρα, καθώς ο Τεξανός γκαρντ ζητάει να μείνει ελεύθερος, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» τον περιμένουν για ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις την Πέμπτη (20/8), ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.

Όλα δείχνουν, όμως, ότι ο Γουόκαπ δεν θα δώσει το παρών, με την ενημέρωση της ΚΑΕ για το θέμα να αναφέρει τα εξής…

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».