Στη σύλληψη ανέργου που φέρεται να εξαπέλυσε σοβαρές απειλές κατά εργαζομένων της ΔΥΠΑ στην Κηφισιά προχώρησαν οι Αρχές, μετά το περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Ο άνδρας, εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, φέρεται να απείλησε για χρήση καραμπίνας εργαζόμενους τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω διαδοχικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω του ότι δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα μέσω της οποίας χρησιμοποιείται το επίδομά του.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, ανάμεσα στις φράσεις που φέρεται να χρησιμοποίησε ήταν και η απειλή: «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά».

Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Μηνυτήρια αναφορά από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ

Η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε την Τρίτη μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς σε βάρος του πολίτη, για το περιστατικό απειλών κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων του ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η Υπηρεσία είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες που αφορούσαν την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και το σχετικό ποσό είχε ήδη πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το πρόβλημα, κατά τη ΔΥΠΑ, αφορούσε την παραλαβή της προπληρωμένης κάρτας. Όπως είχε ενημερωθεί ο άνεργος από την υπηρεσία, η έκδοση και η παράδοση της κάρτας αποτελούν διαδικασία που βρίσκεται στην αρμοδιότητα της τράπεζας.

Παρά τις διευκρινίσεις και τις προσπάθειες των εργαζομένων να τον καθοδηγήσουν, σύμφωνα πάντα με τη ΔΥΠΑ, ακολούθησαν τηλεφωνικές και γραπτές απειλές προς το προσωπικό.

Η ΔΥΠΑ σημειώνει ότι οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν προκάλεσαν «εύλογη και έντονη ανησυχία» για την ασφάλεια των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί άμεσα η Αστυνομία. Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα, η διοίκηση ζήτησε με τη μηνυτήρια αναφορά τη νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης και την κίνηση της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

«Η προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», αναφέρει η ΔΥΠΑ.

Και προσθέτει ότι «συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά», διαμηνύοντας ότι θα χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία του προσωπικού της.

Είχαν καταγγείλει το περιστατικό οι εργαζόμενοι

Το περιστατικό είχε γίνει γνωστό νωρίτερα μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, η οποία είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εργάζονται οι υπάλληλοι της ΔΥΠΑ.

Οι εργαζόμενοι είχαν συνδέσει την ανησυχία που προκάλεσε η συγκεκριμένη αναφορά σε «καραμπίνα» και με το περιστατικό του περασμένου Απριλίου, όταν 89χρονος είχε εισβάλει οπλισμένος με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Πετραλώνων και στη συνέχεια είχε μεταβεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Η Ομοσπονδία είχε παράλληλα υποστηρίξει ότι οι δυσλειτουργίες γύρω από την προπληρωμένη κάρτα έχουν δημιουργήσει επανειλημμένα εντάσεις στις υπηρεσίες, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με την αγανάκτηση δικαιούχων για διαδικασίες για τις οποίες, όπως τονίζουν, δεν έχουν οι ίδιοι την ευθύνη.