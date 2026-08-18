Ένα νέο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα δείχνει τα απανθρακωμένα συντρίμμια του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα.

Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, οι σοροί των οποίων είχαν απανθρακωθεί. Όπως φαίνεται στις νέες εικόνες, το ελικόπτερο έχει διαλυθεί πλήρως κατά την πτώση, με τα απανθρακωμένα συντρίμμια να είναι ορατά.

Ο χώρος – που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου – παραμένει αποκλεισμένος από τη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.