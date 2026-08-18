Στα βρετανικά ΜΜΕ κυριαρχεί η είδηση για το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο στη Σίφνο. Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων φιλοξενούν εκτενή ρεπορτάζ από τη Σίφνο, και δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τον 31χρονο Αλεξάντερ Κρόμι και την 30χρονη Μαρί Έμπερτ – το νιόπαντρο ζευγάρι που ζούσε στο Λονδίνο και έκανε ταξίδι του μέλιτος στην Ελλάδα.

BBC: Τραγωδία στη Σίφνο με νεκρούς νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και τον Έλληνα πιλότο

«Ζευγάρι Βρετανών στον μήνα του μέλιτος σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου σε ελληνικό νησί» είναι ο κεντρικός τίτλος του BBC.

Το βρετανικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών βρισκόταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος και, μαζί με τον Έλληνα πιλότο, έχασαν τη ζωή τους, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη Σίφνο.



Η αρχή πολιτικής αεροπορίας δήλωσε ότι «διενεργεί έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας» και ότι «κλιμάκιο ερευνητών μεταβαίνει στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων από μάρτυρες» συμπληρώνει το ρεπορτάζ του BBC.

The Sun: Τραγωδία στη Σίφνο με τρεις νεκρούς μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Mετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα λίγο πριν την προσγείωση

«Τραγωδία με ελικόπτερο: Νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών στον μήνα του μέλιτος ανάμεσα στους 3 νεκρούς από συντριβή σε ελληνικό νησί – Περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές οι κάτοικοι» είναι ο κεντρικό τίτλος της εφημερίδας The Sun.

Σύμφωνα με την δημοφιλή εφημερίδα, το μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την ώρα που επιχείρησε να προσγειωθεί σε ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος, γύρω στις 18:15 το απόγευμα.



Στο σημείο εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν αμέσως για την κατάσβεση των φλογών, συμπληρώνει το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Daily Mail: Τραγωδία στη Σίφνο με νεκρούς νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και τον Έλληνα πιλότο

«Τραγωδία σε μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα: Νεκροί Βρετανοί νιόπαντροι σε συντριβή ελικοπτέρου – Ο τραπεζίτης και η σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους μαζί με τον πιλότο» είναι ο κεντρικό τίτλος της εφημερίδας Daily Mail.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ έχασαν τη ζωή τους μαζί με τον πιλότο, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου, πιθανότατα λόγω μηχανικής βλάβης. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει το αεροσκάφος τύπου Bell 206 να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα χάνοντας απότομα ύψος, πριν προσκρούσει στο έδαφος.



Για τον Αλεξάντερ Κρόμι η εφημερίδα αναφέρει ότι ήταν αντιπρόεδρος της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο.

Mirror: Βίντεο-σοκ καταγράφει τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο – Έμπειρος πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο Έλληνας πιλότος που έχασε τη ζωή του

«Βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν από τη συντριβή που στοίχισε τη ζωή σε νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών στην Ελλάδα» είναι ο κεντρικό τίτλος της εφημερίδας Mirror.

Η εφημερίδα Mirror εστιάζει στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικής κατοικίας που κατέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σίφνο. Αναφέρεται επίσης στον πιλότο Γιώργο Ράικο, επισημαίνοντας πως ο άτυχος χειριστής περιγράφεται από τα τοπικά μέσα ως ιδιαίτερα έμπειρος πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με υπηρεσία σε στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook.



Και καταλήγει πως στο οπτικό υλικό φαίνεται η ουρά του ελικοπτέρου να διαγράφει κύκλους ενώ ο χειριστής παλεύει μάταια να ανακτήσει τον έλεγχο.

Express: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας στη Σίφνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου – Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από το πολύνεκρο δυστύχημα

«Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας στη Σίφνο: Νεκρό νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών μετά από εφιαλτική συντριβή ελικοπτέρου» είναι ο κεντρικός τίτλος της βρετανικής Express.

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που ταξίδευαν προς το ελληνικό νησί και έχασε τη ζωή του στη τραγική συντριβή του ελικοπτέρου. Το ρεπορτάζ της Express αναφέρει και δηλώσεις της δημάρχου του νησιού, Μαρίας Ναδάλη, που χαρακτήρισε το συμβάν «σοκαριστικό».



Η ίδια πρόσθεσε, σύμφωνα με την Express, πως οι τοπικές αρχές «προσπαθούν να διαχειριστούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις συνέπειες αυτού του περιστατικού δίπλα στο ελικοδρόμιο».