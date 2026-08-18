Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Νάθαν Γκασαμά, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Μπάλτικα και αποτελεί στόχο και των Μπολόνια και Ερυθρού Αστέρα, κάνουν λόγο στη Ρωσία.

Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό στους «ασπρόμαυρους» καθώς οι οπαδοί αντιδρούν μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, παρ’ όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται και η διοίκηση προσπαθεί να ενισχύσει το ρόστερ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Ρωσία, ένας από τους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο «δικέφαλος του βορρά» είναι ο Γκασαμά, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπάλτικα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Το φαβορί για την απόκτηση του στόπερ από το Μάλι, πάντως, φέρεται να είναι η Μπολόνια που ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τζον Λουκουμί που πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους, ενώ ενδιαφέρον για τον Γκασαμά υπάρχει και από τον Ερυθρό Αστέρα.

Bologna chief scout Specchia flew in on 1-day trip via Gdansk to watch Gassama vs Spartak (organized by Le Tallec)

Baltika value him at €4m incl. bonuses

Torino & PAOK interested, too

Crvena Zvezda on pause atm as player, whom they wanted to sell, got hurt + out from CL

(@OnooQ) https://t.co/iM4Y2whGMm pic.twitter.com/rgeW4u2VlH — RPL Sky (@RPLNews_eng) August 18, 2026

Εντιαγέ: «Ξέρω τι σημαίνει αυτή η φανέλα»

Την ίδια ώρα, ο Σερίφ Εντιαγέ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας.

«Προφανώς γνωρίζω τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Ξέρω τι σημαίνει για τον κόσμο και έρχομαι εδώ για να παλέψω γι’ αυτήν», είπε αρχικά ο 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Σαμσουνσπόρ με οψιόν αγοράς και συνέχισε.

«Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος που ήδη γνώριζα. Γνώριζα καλά τους απίστευτους οπαδούς του, την ιστορία του και βλέπω ότι έχει πολλούς καλούς παίκτες. Οπότε είπα, γιατί όχι; Να έρθω και να προσφέρω κι εγώ σ’ αυτήν την ομάδα.

Μέσα στο γήπεδο είμαι ένας επιθετικός που του αρέσει να σκοράρει και να παλεύει για την ομάδα. Θέλω να βοηθάω, να βάζω πρώτα την ομάδα και μετά τον εαυτό μου. Εκτός γηπέδου είμαι λίγο ντροπαλός.

Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα και να δω τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτοι».