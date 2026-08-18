Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται ο αγροτικός τομέας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς μόλις το 3% της καλλιεργήσιμης γης παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο στους παραγωγούς. Σύμφωνα με κοινή έρευνα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και του UNOSAT, η ραγδαία αυτή επιδείνωση αποδίδεται στον δραστικό περιορισμό της πρόσβασης στα χωράφια.



Αιτία αποτελεί η μετακίνηση δυτικά της «κίτρινης γραμμής» που διαχωρίζει τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός από την περιοχή υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με αυτή τη νέα γεωδιαστημική εκτίμηση με βάση δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα τέλη Ιουνίου του 2026, η αγροτική επιφάνεια που είναι εκμεταλλεύσιμη και δεν έχει υποστεί ζημιές κατέρρευσε, περνώντας από τα 601 εκτάρια (6.010 στρέμματα) τον Οκτώβριο του 2025 σε 448 εκτάρια (4.480 στρέμματα) στα τέλη Ιουνίου 2026, μια πτώση 25,5% μέσα σε οκτώ μήνες.



Στο σύνολο του παλαιστινιακού θύλακα, το 27% της αγροτικής γης παραμένει φυσικά προσβάσιμο, όμως σχεδόν στο σύνολό της η επιφάνεια αυτή υπέστη βαριές ζημιές που απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Τα θερμοκήπια έχουν επίσης επηρεαστεί: μόλις το 16,6% αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν.



Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στην περιοχή της Ράφας (νότια), όπου ποσοστό μεγαλύτερο του 97% της καλλιεργήσιμης γης δεν είναι πλέον προσβάσιμο.



“Χωρίς επείγοντα μέτρα για αποκατάσταση ασφαλούς πρόσβασης και παροχή στους γεωργούς της υποστήριξης που χρειάζονται, οι πιθανότητες να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων θα συνεχίσουν να λιγοστεύουν”, προειδοποίησε σε μια ανακοίνωση ο Ράιν Πάουλσεν, που διευθύνει το γραφείο καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στον FAO, κάνοντας λόγο για “ανησυχητική εικόνα”.



Εκτός από τη αδυναμία πρόσβασης στη γη τους, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Γάζας αντιμετωπίζουν οξεία έλλειψη λιπασμάτων, σπόρων και ζωοτροφών, που επιδεινώνεται από τους αποκλεισμούς των συνόρων, σημειώνει ο FAO. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023, ο αγροτικός τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας και ζούσαν από αυτόν περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι.



Ο ΟΗΕ κρούει συχνά τον κώδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης των επισιτιστικών συστημάτων στον παλαιστινιακό θύλακα, που ασφυκτιά από τους περιορισμούς πρόσβασης τους οποίους επιβάλλει ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.