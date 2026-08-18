Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου σε δασική περιοχή στην περιοχή Κόμιτο, στην Κάρυστο Ευβοίας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιχειρούν 25 πυροσβέστες, οκτώ οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, ενώ από την πρώτη στιγμή επιχειρούν από αέρος τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.