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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από ξέσπασμα φωτιάς σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη στη Δράμα.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό του μετώπου.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν ουσιαστικά και υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.