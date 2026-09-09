Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο στον Πειραιά περιορίστηκε σε σημαντικό βαθμό λίγο μετά τις 04:00, έπειτα από περίπου δύο ώρες συνεχούς επιχείρησης της Πυροσβεστικής.

Μέχρι εκείνη την ώρα, ωστόσο, το κτίριο όπου ξεκίνησε η φωτιά είχε παραδοθεί πλήρως στις φλόγες και είχε υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η μάχη για να σωθούν τα γειτονικά κτίρια

Το βάρος της επιχείρησης έπεσε από την πρώτη στιγμή στην αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Οι φλόγες έφτασαν σε πολύ μικρή απόσταση από γειτονική πολυκατοικία, αφήνοντας εμφανή μαύρα σημάδια στην εξωτερική της πλευρά, όπως διακρίνεται και στο βίντεο.

Για λόγους ασφαλείας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να εμποδίσουν τη φωτιά να επεκταθεί στο εσωτερικό της.