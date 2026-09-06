Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας, στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς το σημείο όπου εκδηλώθηκε βρίσκεται κοντά σε πευκοδάσος. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη. Παράλληλα, ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων υποστηρίζει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 6 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.