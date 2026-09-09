Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες στις πρώτες συναλλαγές των ασιατικών αγορών πλησίασαν το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Τις πιέσεις στην ενεργειακή αγορά εντείνει η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά τον τελευταίο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων και την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Νοέμβριο σημείωνε άνοδο 1,49%, στα 99,38 δολάρια. Χθες είχε φτάσει ως και τα 99,46, προτού υποχωρήσει ελαφρά περί το τέλος της συνεδρίασης.

Η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία, το βαρέλι του West Texas Intermediate, προς παράδοση τον Οκτώβριο, άλλαζε χέρια έναντι 94,51 δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 1,59%.