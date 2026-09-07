Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί της Μαγνησίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Αλμυρού.