Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:45 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Ο Δήμος Παγγαίου, συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 10:14, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).