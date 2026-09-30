Μεταξύ των προσωπικοτήτων της ρωσικής αντιπολίτευσης, τη δολοφονία των οποίων στις ΗΠΑ σχεδίαζε ένα δίκτυο συνδεδεμένο με τις ρωσικές αρχές, (RIS Network) ήταν ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ ο πρώην βουλευτής της Κρατικής Δούμας Ίλια Πονομαριόφ και ο Ρώσος αντιφρονών Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη πηγές, μεταξύ των οποίων και άτομα από το περιβάλλον των αντιπολιτευόμενων, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Νωρίτερα το Σεπτέμβριο το FBI και άλλες υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποκάλυψη ενός ρωσικού δικτύου (RIS) στο οποίο όπως ισχυρίζονται ανήκαν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB Γιούρι Χραμέγεφ, γνωστός και ως «Συνταγματάρχης Γιούρι», ο γιός του Κιρίλ Χραμέγεφ 27 ετών αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), ο Κουβανός υπήκοος Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι που ζει στην Ρωσία 35 ετών, ο Κουβανός υπήκοος Γιαϊντελ Ντελγάδο Σουάρες γνωστός και ως «Βίκινγκ», 35 ετών και ο υπήκοος Βενεζουέλας Ανχελ Εντουάρντο Κάστρο, 22ετών ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Σουάρες στη στρατολόγηση ατόμων που διαμένουν στις ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση και την απόπειρα δολοφονίας ενός εξέχοντος Ρώσου αντιφρονούντα που διαμένει στις ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ , τα εν λόγω άτομα στρατολογούσαν άτομα επι πληρωμή για να παρακολουθούν και να δολοφονήσουν δύο άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα στην Λιθουανία.