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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά γύρω στις 4:30 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο από αέρος.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.