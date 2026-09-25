Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά γύρω στις 4:30 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο από αέρος.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.



Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.