Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στα Γιάννενα, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να προστατεύσουν τις γύρω εκτάσεις.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 12 υδροφόρα οχήματα και 32 πυροσβέστες, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παρουσία των δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οχημάτων περιλαμβάνουν υλικά που μπορούν να δυσκολέψουν την κατάσβεση και να ευνοήσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο νοσοκομείο ο γιος του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus TV, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα με ελαφρά εγκαύματα και εξάρθρωση ώμου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Μέχρι τώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων.

Τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ το έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ασφάλεια της περιοχής.