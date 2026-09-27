Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στο σημείο να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, μέσω του 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.

Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες Αρχές και να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.