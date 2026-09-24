Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις στη Βαθύ Αυλίδα Χαλκίδας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα στις εγκαταστάσεις της AKFA, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των χρωμάτων και των χημικών, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα λόγω της φύσης των υλικών που βρίσκονται στον χώρο.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της φωτιάς.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν συνολικά 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Παράλληλα, ο Δήμος Χαλκιδέων συνέδραμε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί να επεκταθεί σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή εκτάσεις.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο του χώρου.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, το οποίο αναμένεται να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο.