Νέες μαρτυρίες και στοιχεία που έρχονται στο φως συνθέτουν την εικόνα των δραματικών λεπτών στην πτήση FZ1073 της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία κατέληξε σε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από αιματηρό επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασαν οι ισραηλινές αρχές, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και στη συνέχεια επιχείρησε να οδηγήσει το Boeing 737 MAX σε συντριβή. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να επέμβουν και να τον ακινητοποιήσουν, ενώ άλλο πλήρωμα της flydubai που ταξίδευε με την ίδια πτήση ανέλαβε τελικά τον έλεγχο του αεροσκάφους.

A Flydubai plane going to Israel was forced to make an emergency landing after one of the pilots tried to stab his co-pilot in mid-air.



Sky's @adamparsons explains what we know about the incident.



The Israeli government have branded the incident a 'Jihadist terror attack'. pic.twitter.com/GLzo5kc3F6 — Sky News (@SkyNews) September 30, 2026

Η flydubai και οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εμφανίζονται, ωστόσο, περισσότερο επιφυλακτικές ως προς τα αίτια και τα κίνητρα. Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ επιβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι σημειώθηκε «περιστατικό ασφαλείας», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί, χωρίς να υιοθετήσει μέχρι στιγμής την εκδοχή περί τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο πιλότος που τραυματίστηκε είναι ο Ινδός Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος εργάζεται στο Ντουμπάι. Οι πρώτες πληροφορίες, ωστόσο, έκαναν λόγο για πιλότο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

The stabbed pilot of flydubai flight FZ 1073, who helped prevent its hijacking by the co-pilot, is Indian Captain Smit Machchhar, who is based in Dubai, not an Emirati pilot as originally described by Israeli officials. https://t.co/GgsyMxS2wY — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Η απότομη βουτιά από τα 34.000 πόδια

Η πτήση είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν μέχρι τη στιγμή που το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της πτήσης, το Boeing πετούσε κοντά στα 34.000 πόδια όταν πραγματοποίησε εξαιρετικά απότομη κάθοδο, χάνοντας περισσότερα από 14.000 πόδια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

INTENSE footage from inside the FlyDubai flight as it began to take a massive drop.pic.twitter.com/YIlTd5TNLw — DramaAlert (@DramaAlert) September 30, 2026

Οι άνθρωποι μέσα στην καμπίνα δεν γνώριζαν αρχικά τι είχε συμβεί.

Ο επιβάτης Αλμόγκ Ιταλί περιέγραψε ότι το αεροσκάφος βυθιζόταν για περίπου 20 ή 30 δευτερόλεπτα, σταθεροποιούνταν προσωρινά και στη συνέχεια άρχιζε ξανά να χάνει ύψος.

Παρά τις βίαιες μεταβολές στην πτήση, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ξέσπασε αμέσως μαζικός πανικός στην καμπίνα. Σύντομα, όμως, έγινε αντιληπτό ότι στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους εξελισσόταν ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.

«Το αεροπλάνο ήταν ουσιαστικά εκτός ελέγχου»

Η επιβάτιδα Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν περιέγραψε ένα αεροσκάφος που ήταν «ουσιαστικά εκτός ελέγχου», την ώρα που μέσα στο πιλοτήριο βρισκόταν σε εξέλιξη βίαιη σύγκρουση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον άλλο με μαχαίρι, ενώ το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς το Ισραήλ.

Άλλοι επιβάτες άκουσαν φωνές από το μπροστινό τμήμα της καμπίνας και στη συνέχεια είδαν ανθρώπους να κινούνται προς το πιλοτήριο.

Ο κυβερνήτης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή των γεγονότων, παρά τα τραύματά του κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του κόκπιτ, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα επέμβασης από την καμπίνα.

Επιβάτες μπήκαν στο πιλοτήριο

Άνδρες που βρίσκονταν στις μπροστινές θέσεις έσπευσαν προς το κόκπιτ και συμμετείχαν στην προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ο συγκυβερνήτης.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν μια εξαιρετικά βίαιη σκηνή. Υπήρχαν αίματα μέσα και γύρω από το πιλοτήριο, ενώ ο κυβερνήτης χρειαζόταν άμεσα ιατρική βοήθεια.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Γιατρός που βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες ανέλαβε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, κατέγραψε δύο τραυματισμένους άνδρες στο δάπεδο και εμφανή ίχνη αίματος.

Σε άλλο βίντεο, άνδρας με αίματα στο κεφάλι ζητούσε βοήθεια καθώς το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τη Σαουδική Αραβία.

«Βρισκόμαστε εν μέσω επίθεσης στο αεροπλάνο. Μόλις ακινητοποιήσαμε τους τρομοκράτες και ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε», ακούγεται να αναφέρει στο βίντεο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, πάντως, εξακολουθούν να διερευνώνται και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν επιβάτες ή Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν υιοθετηθεί μέχρι στιγμής από την αεροπορική εταιρεία ή τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πώς βοήθησε η σειρά «Mayday»

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που ξεχωρίζουν είναι εκείνη επιβάτη που συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης και υποστήριξε ότι τον βοήθησαν γνώσεις που είχε αποκτήσει παρακολουθώντας την τηλεοπτική σειρά «Mayday».

Η σειρά παρουσιάζει και αναλύει πραγματικά αεροπορικά δυστυχήματα και σοβαρά περιστατικά, εξηγώντας τι συμβαίνει σε ένα αεροσκάφος όταν προκύπτουν κρίσιμες βλάβες ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο επιβάτης ανέφερε ότι όσα είχε παρακολουθήσει τον βοήθησαν να αντιληφθεί ορισμένες από τις διαδικασίες μέσα στο πιλοτήριο την ώρα που εξελισσόταν το περιστατικό.

BREAKING: Passenger footage captures panic aboard a Flydubai flight as the aircraft reportedly plunges 17,000 feet during a violent confrontation between the pilots, with passengers seen running toward the cockpit. pic.twitter.com/2quMsMEuXI — Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2026

Δεν χρειάστηκε, πάντως, οι ίδιοι οι επιβάτες να επιχειρήσουν να προσγειώσουν το Boeing.

Άλλοι πιλότοι ανέλαβαν τα χειριστήρια

Ένας παράγοντας που αποδείχθηκε καθοριστικός ήταν η παρουσία επιπλέον μελών πληρώματος της flydubai στην πτήση.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, πιλότοι που ταξίδευαν στο αεροσκάφος χωρίς να αποτελούν το ενεργό πλήρωμα της συγκεκριμένης πτήσης μπόρεσαν να μπουν στο κόκπιτ και να αναλάβουν τα χειριστήρια.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε αργότερα ότι άλλο μέλος πληρώματος πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το οδήγησε σε ασφαλή προσγείωση.

Η παρουσία τους αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς ο κυβερνήτης είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο δεύτερος πιλότος είχε ακινητοποιηθεί.

Οι κωδικοί έκτακτης ανάγκης και ο συναγερμός για αεροπειρατεία

Την ίδια στιγμή, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε στην πτήση FZ1073.

Τα στοιχεία του Flightradar24 δείχνουν ότι το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, ο οποίος χρησιμοποιείται για γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο κωδικός 7500, ο οποίος αποτελεί διεθνώς το σήμα για παράνομη επέμβαση σε αεροσκάφος και συνδέεται με ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Αργότερα επανήλθε στον 7700.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις προκάλεσαν άμεσο συναγερμό στο Ισραήλ, καθώς το αεροσκάφος μετέφερε μεγάλο αριθμό Ισραηλινών πολιτών και είχε τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ απογείωσε μαχητικά

Μέσα στην αρχική σύγχυση, οι ισραηλινές αρχές αντιμετώπισαν την κατάσταση ως πιθανή αεροπειρατεία.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν καθώς οι αρχές επιχειρούσαν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε και ποια ήταν η πορεία του Boeing.

Τελικά το αεροσκάφος δεν συνέχισε προς το Ισραήλ, αλλά άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία.

Η αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ

Η πτήση κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ, όπου είχαν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου στις 09:45 τοπική ώρα.

Στο έδαφος διαπιστώθηκε ότι τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο συγκυβερνήτης έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν γύρω από το αεροσκάφος και το αεροδρόμιο, ενώ οι επιβάτες παρέμειναν για ώρες στη Σαουδική Αραβία.

Φωτογραφίες από την Ταμπούκ έδειχναν ταξιδιώτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να περιμένουν σε αίθουσα του αεροδρομίου. Σε ορισμένες εικόνες διακρίνονταν επιβάτες με ρούχα λερωμένα με αίμα.

WATCH: Flydubai flight lands safely at Israel's Ben Gurion airport carrying the passengers from the hijacked flight. pic.twitter.com/FKB1syHcHK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026

Οι 174 επιβάτες επέστρεψαν τελικά στο Ισραήλ

Μετά την πολύωρη αναμονή, η flydubai έστειλε άλλο αεροσκάφος προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και οι 174 άνθρωποι που επέβαιναν στην πτήση αναχώρησαν από τη Σαουδική Αραβία και έφτασαν με ασφάλεια στο Ισραήλ.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! https://t.co/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 166 από τους 174 επιβάτες ήταν Ισραηλινοί, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη αναλογία να έχει επιβεβαιωθεί από την αεροπορική εταιρεία.

Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς περιμένοντας την επιστροφή τους.

Ορισμένοι από τους επιβάτες εμφανίζονταν διστακτικοί να επιβιβαστούν ξανά σε αεροσκάφος λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ωστόσο η πτήση επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκε χωρίς νέο πρόβλημα.

One of the Israeli passengers who subdued the pilot-hijacker on board flydubai FZ 1073 told PM Netanyahu that the stabbed captain managed to open the cockpit door before collapsing. This enabled the passengers to enter and seize the attacker, as he was attempting to destroy the aircraft systems and crash the plane. — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Νετανιάχου: «Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξήρε τη στάση του κυβερνήτη και των ανθρώπων που επενέβησαν.

«Χαιρετίζω τον ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη – αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», ανέφερε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο κυβερνήτης «έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικό ήρωα».

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με έναν από τους επιβάτες που μπήκαν στο πιλοτήριο όταν το αεροσκάφος έχανε ύψος και συμμετείχαν στην ακινητοποίηση του πιλότου που, σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή, επιχειρούσε να προκαλέσει τη συντριβή.

«Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ετοιμότητα και θάρρος. Έσωσαν πολλές ζωές και απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή», δήλωσε.

Ισραέλ Κατζ: «Απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης»

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης».

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια στοιχείο που να τεκμηριώνει συγκεκριμένο τρομοκρατικό κίνητρο.

Η flydubai δεν έχει υιοθετήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τι οδήγησε στη σύγκρουση μέσα στο πιλοτήριο.

Τι γνωρίζουμε για τον συγκυβερνήτη

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον άνθρωπο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη και, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, να επιχείρησε στη συνέχεια να προκαλέσει τη συντριβή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για υπήκοο του Ομάν και ότι εργαζόταν στη flydubai τους τελευταίους περίπου οκτώ μήνες.

Πιλότος που μίλησε σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό υποστήριξε ότι ο άνδρας «προσευχόταν υπερβολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από μαρτυρία και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τα κίνητρα του περιστατικού.

Τα νεότερα διεθνή πρακτορειακά ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι ούτε η flydubai ούτε οι αρμόδιες αρχές έχουν δημοσιοποιήσει επισήμως την ταυτότητα ή την εθνικότητα των δύο πιλότων.

Ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο πιλότος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση βρίσκεται στα χέρια των σαουδαραβικών αρχών και ανακρίνεται.

Η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην έρευνα, καθώς το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο έδαφός της και εκεί μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματισμένοι πιλότοι.

Οι ερευνητές καλούνται, μεταξύ άλλων, να ανασυνθέσουν τις κινήσεις μέσα στο κόκπιτ, να εξετάσουν τα δεδομένα της πτήσης και να εξακριβώσουν τι ακριβώς προκάλεσε τις αλλεπάλληλες απότομες καθόδους του Boeing.

Χειρουργήθηκε ο κυβερνήτης

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Σαουδική Αραβία μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και η αεροπορική εταιρεία βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένειά του.

Ο συγκυβερνήτης είχε επίσης τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε για νοσηλεία μετά την προσγείωση.

Επίσημη έρευνα από τη Σαουδική Αραβία

Το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας για το περιστατικό.

Ειδική ομάδα διερευνητών έχει αναλάβει τη συλλογή των στοιχείων που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο και πώς συνδέεται η συμπλοκή με την απότομη απώλεια ύψους του αεροσκάφους.

Μεταξύ των κρίσιμων στοιχείων αναμένεται να είναι τα δεδομένα του καταγραφέα πτήσης και οι συνομιλίες που καταγράφηκαν μέσα στο πιλοτήριο.

Παρέμβαση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αργά το βράδυ της Τετάρτης ήρθε και επίσημη τοποθέτηση από τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Αρχή επιβεβαίωσε ότι στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ σημειώθηκε «περιστατικό ασφαλείας», το οποίο τέθηκε υπό έλεγχο και είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αεροσκάφος εξετράπη προς την Ταμπούκ και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Παράλληλα, κάλεσε να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να μην προεξοφλούνται τα συμπεράσματα της επίσημης έρευνας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι σαφώς πιο προσεκτική από εκείνη των ισραηλινών αρχών, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν χαρακτηρίσει μέχρι στιγμής το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης ή επιβεβαιωμένη απόπειρα εσκεμμένης συντριβής του αεροσκάφους.

Η flydubai κρατά αποστάσεις από τα σενάρια για το κίνητρο

Ανάλογη στάση τηρεί και η αεροπορική εταιρεία.

Η flydubai έχει επιβεβαιώσει το σοβαρό περιστατικό στο πιλοτήριο και την εκτροπή της πτήσης προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως να αποδώσει συγκεκριμένο κίνητρο στον άνθρωπο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν υπάρξουν επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Έτσι, μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης: από τη μία οι ισραηλινές αρχές και οι μαρτυρίες επιβατών, που κάνουν λόγο για προσπάθεια εσκεμμένης συντριβής, και από την άλλη η flydubai και οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που επιβεβαιώνουν το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας αλλά αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας προτού καταλήξουν σε συμπέρασμα για τα κίνητρα.

Αναστέλλονται οι πτήσεις προς και από το Ισραήλ

Στον απόηχο του περιστατικού, η flydubai αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ όσο συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα επαναληφθούν τα δρομολόγια.

Στόχος η υπονόμευση των σχέσεων Ισραήλ – ΗΑΕ, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρόκειται για «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Έντεν Μπαρ Ταλ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης «ισραηλινών πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών ανά τον κόσμο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ αφού υπέγραψαν το 2020 τις Συμφωνίες του Αβραάμ στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία flydubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σχετικά με το επεισόδιο στην πτήση FZ 1073.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Παρά τις μαρτυρίες και τα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί, σημαντικά κομμάτια της υπόθεσης παραμένουν ασαφή.

Οι αρχές πρέπει να εξακριβώσουν ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων μέσα στο πιλοτήριο, ποιος είχε τον έλεγχο του Boeing κατά τις απότομες καθόδους, πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και —κυρίως— ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Παράλληλα, η εξέταση των καταγραφέων πτήσης και των συνομιλιών του πιλοτηρίου αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για όσα συνέβησαν στα κρίσιμα λεπτά.

Το βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι το Boeing κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, οι 174 επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους και έφτασαν στο Ισραήλ, ενώ ο κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο και, κυρίως, γιατί συνέβη, είναι πλέον τα δύο βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι έρευνες στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.