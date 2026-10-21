Με ανακοίνωσή της η Euroleague έκανε γνωστό ότι η Βάσω Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων και δεν θα διευθύνει κανένα παιχνίδι της διοργάνωσης, μετά τη σύλληψή της για συμμετοχή στο σκάνδαλο με στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Η Τσαρούχα είναι διεθνής διαιτητής και σφύριζε σε αγώνες τόσο της Euroleague όσο και του Eurocup, από εδώ και πέρα όμως θα είναι εκτός ορισμών καθώς τίθεται σε αναστολή καθηκόντων μετά τη σύλληψή της για συμμετοχή στο σκάνδαλο με στημένους αγώνες της τελευταίας πενταετίες, το οποίο συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της Euroleague αναφέρει τα εξής…

«Υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων και δεν θα διευθύνει αγώνες σε καμία διοργάνωση της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των αρμόδιων τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball».