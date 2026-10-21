Υπό κράτηση τέθηκε ο Γκιόργκι Μάτολτσι, ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ουγγαρίας και πρώην στενός σύμμαχος του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Μάτολτσι, 71 ετών, ήταν διοικητής της MΝΒ από το 2013 μέχρι το 2025. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου που συνδέεται με τη διοίκησή του και ενδέχεται να οδήγησε σε απώλειες δημόσιων πόρων ύψους άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση τον περασμένο Απρίλιο κερδίζοντας στις εκλογές τον Όρμπαν αφού υποσχέθηκε να πατάξει τη διαφθορά, έχει επιρρίψει πολλές φορές ευθύνες στις εισαγγελικές αρχές για την αργή πρόοδο της έρευνας που ξεκίνησε πέρυσι.

«Ο πελάτης μου είναι ύποπτος για το ποινικό αδίκημα της οικονομικής απάτης που προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία και για το αδίκημα της χρήσης πλαστογραφημένου ιδιωτικού εγγράφου», δήλωσε ο δικηγόρος του Μάτολτσι, Παλ Μπάτκι, στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Telex.

Νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι διεξάγει «συντονισμένες έρευνες» στο πλαίσιο της προκαταρκτικής για κατάχρηση πόρων. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν θα δοθεί καμία άλλη λεπτομέρεια, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες.

Γκιόργκι Μάτολτσι

Σύμφωνα με το Telex, έχουν συλληφθεί πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ένας δικηγόρος και ο ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Ουγγρικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εξάλλου ότι εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Άνταμ Μάτολτσι, τον γιο του πρώην διοικητή.

Ο Γκιόργκι Μάτολτσι ήταν κορυφαία προσωπικότητα στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής του Όρμπαν και θεωρείτο ένας από τους στενότερους συμμάχους του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος κάποτε τον αποκαλούσε «δεξί του χέρι». Η σχέση τους ωστόσο πάγωσε τα τελευταία χρόνια, καθώς διατυπώνονταν υποψίες για διαφθορά σε βάρος του Μάτολτσι. Η υπόθεση αφορά μια σειρά εταιρειών που ίδρυσε η κεντρική τράπεζα της Ουγγαρίας επί των ημερών του, καθώς και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους. Πέρυσι, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ουγγαρίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων «εξαφανίστηκε» μέσω μιας σειράς επενδύσεων και κτηματομεσιτικών συναλλαγών.

Στην ανακοίνωσή τους οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι στο πλαίσιο της έρευνας πήραν καταθέσεις από τον Γκιόργκι Μάτολτσι και τους συνεργούς του και στη συνέχεια τους έθεσαν υπό κράτηση. Έγιναν επίσης έρευνες και κατασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, σε συντονισμό με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ο Μάτολτσι αρνήθηκε να κάνει κάποια δήλωση. Ο δικηγόρος του είπε στο Telex ότι ήταν «πολύ δύσκολο να χειριστούμε αυτό το πεντασέλιδο κατηγορητήριο που περιείχε μεγάλο αριθμό στοιχείων» και «εφόσον δεν γνωρίζουμε σε ποιες αποδείξεις βασίζεται, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε».

Το μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Direkt36 και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εταιρείες και επιχειρηματίες που συνδέονται με τον Άνταμ Μάτολτσι επωφελήθηκαν από κάποιες από τις συναλλαγές. Εκτιμάται ότι χάθηκαν περίπου 200 δισεκατομμύρια φιορίνια, δηλαδή 550 εκατομμύρια ευρώ.