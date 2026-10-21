Σε προετοιμασίες για διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας σε τουλάχιστον 21 πόλεις της Γερμανίας βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, καθώς η πρωτοβουλία «Gen Z» έχει εξαγγείλει κινητοποιήσεις για τις 31 Οκτωβρίου, με κεντρικό σύνθημα «Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει τα ηνία».

Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων βρίσκονται η παιδεία, η αύξηση του κόστους ζωής και η αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Παρότι οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι απορρίπτουν κάθε μορφή βίας, η γερμανική αστυνομία προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο επεισοδίων, με φόντο τις πρόσφατες ταραχές στη Γαλλία.

«Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει τα ηνία» – Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Η πρωτοβουλία «Gen Z» καλεί σε κινητοποιήσεις σε τουλάχιστον 21 μεγάλες γερμανικές πόλεις, επιδιώκοντας να αναδείξει ζητήματα που απασχολούν τη νεότερη γενιά.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η παιδεία, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και η αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Στην αφίσα της πρωτοβουλίας αναγράφεται το σύνθημα «Διαμαρτυρία για τον κόσμο», ενώ απεικονίζονται οι σημαίες της Γερμανίας, της Παλαιστίνης και της Γαλλίας.

Οι διοργανωτές απορρίπτουν κάθε μορφή βίας

Ο συνιδρυτής της πρωτοβουλίας, Άκραμ Ζέλο, επιχείρησε να διαχωρίσει τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις από ενδεχόμενες βίαιες ενέργειες.

«Παίρνουμε αποστάσεις απολύτως από κάθε μορφή βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όσοι δηλώνουν επισήμως στις αρμόδιες αρχές τις κατά τόπους συγκεντρώσεις έχουν και την ευθύνη για την ειρηνική διεξαγωγή τους.

Ανησυχία στη γερμανική αστυνομία για πιθανή κλιμάκωση

Από την πλευρά των αστυνομικών αρχών, πάντως, εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης, Γιόχεν Κόπελκε, δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη και ότι η Γερμανία οφείλει να την αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Αυτό που μου δείχνουν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές μονάδες είναι ότι είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πραγματικά τι θα συμβεί», ανέφερε.

«Δεν είναι αδύνατο να συμβούν στη Γερμανία όσα έγιναν στη Γαλλία»

Ο Γιόχεν Κόπελκε συνέδεσε τις ανησυχίες του με τα πρόσφατα επεισόδια στη Γαλλία, επικαλούμενος τις πληροφορίες που λαμβάνει από Γάλλους συναδέλφους του.

«Είναι πολύ θλιβερό αυτό που μου λένε οι συνάδελφοί μου στη Γαλλία. Πρόκειται για μάχες στους δρόμους. Η γερμανική ιστορία δείχνει ότι τα έχουμε βιώσει κι εμείς αυτά. Δεν είναι αδύνατο να συμβούν στη Γερμανία και το γνωρίζουμε από το παρελθόν», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ γερμανικές αστυνομικές αρχές προετοιμάζονται για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις θα συνοδευτούν από επεισόδια.

Η 31η Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία τόσο για την κινητοποίηση της νεότερης γενιάς όσο και για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων από τις αρχές.