Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 102-79 τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμεινε ικανοποιημένος από την ομάδα του, αν και δεν απέφυγε κάποια λάθη, όπως είπε.

Δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές για τους «πράσινους», με τον Σέρβο τεχνικό να έχει το μυαλό του και στο παιχνίδι που ακολουθεί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, φροντίζοντας να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής.

«Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί έχουμε και το ματς με τη Μακάμπι την Παρασκευή. Δεν ήταν εύκολο, τα παιδιά πάλεψαν, δεν έπαιξε κανείς πάνω από 20 λεπτά. Κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά», είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Μαντζούκα και Καλαϊτζάκη.

«Περνούν πολλή ώρα στο γυμναστήριο, κάνουμε όλοι μαζί πολλή προπόνηση, είναι καλό και για αυτούς και για εμάς ως ομάδα», είπε σχετικά.