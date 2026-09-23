Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00 και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένη περιοχή ή για τραυματισμούς.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.