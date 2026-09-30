Στην Ελλάδα, μαζί με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας για χώρες που πέρασαν βαθιές οικονομικές κρίσεις, αλλά στη συνέχεια πέτυχαν να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους και να επιστρέψουν στην ανάπτυξη.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Croix, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται πλέον σε πολύ πιο ισχυρή θέση σε σύγκριση με τις κρίσεις του 2008 και του 2011.

Στο πλαίσιο αυτό έφερε ως παραδείγματα την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Όπως επισήμανε, και οι τρεις χώρες αντιμετώπισαν ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο στη συνέχεια κατάφεραν να βελτιώσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση και να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης.

Κατά τη Λαγκάρντ, ένα από τα βασικά διδάγματα από την πορεία των συγκεκριμένων χωρών είναι η ανάγκη να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται πειστικά δημοσιονομικά σχέδια, αλλά και μεταρρυθμίσεις με διάρκεια και συνέπεια.

Προειδοποίηση για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της ΕΚΤ στην κατάσταση της γαλλικής οικονομίας, εκφράζοντας ανησυχία για την πορεία του δημόσιου χρέους.

Με το χρέος της χώρας να πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ και χωρίς να διαφαίνεται ξεκάθαρη πορεία για τον περιορισμό του, η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα.

Όπως εξήγησε, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη απαιτείται ένα αξιόπιστο σχέδιο, συλλογική προσήλωση στους στόχους που θα τεθούν, καθώς και η προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ των αλλαγών που θεωρεί αναγκαίες περιλαμβάνονται η μείωση της διοικητικής και κανονιστικής πολυπλοκότητας, παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων που δέχεται το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Οι δημογραφικές αλλαγές και το συνταξιοδοτικό

Η επικεφαλής της ΕΚΤ στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Κατά την άποψή της, ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε σε διαφορετικές δημογραφικές συνθήκες δεν είναι δυνατόν να παραμένει αναλλοίωτο επ’ αόριστον. Καθώς οι πολίτες ζουν πλέον περισσότερα χρόνια, θεωρεί αναγκαία την προσαρμογή του συστήματος στα νέα δεδομένα.

«Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα» η υποψηφιότητα για τη γαλλική προεδρία

Η Λαγκάρντ τοποθετήθηκε και για τα σενάρια που τη θέλουν να διεκδικεί την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027, αποκλείοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ερωτηθείσα εάν θα μπορούσε να είναι υποψήφια, απάντησε ότι «δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα», παραπέμποντας στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ενός τέτοιου αξιώματος σε ενέργεια και αντοχές.

«Και είμαι και 70 ετών», πρόσθεσε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει νωρίτερα από την ΕΚΤ

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της ΕΚΤ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η αποχώρησή της από τη Φρανκφούρτη να πραγματοποιηθεί λίγο πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείας της.

Η οκταετής θητεία της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκπνέει τον Οκτώβριο του 2027, χωρίς η ίδια να έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε σκοπεύει να αποχωρήσει.

«Θα είμαι ακόμα εδώ το 2027», ανέφερε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια αποχώρηση μερικούς μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία δεν θα προκαλούσε ιδιαίτερη αναστάτωση.

Για την ώρα, όπως τόνισε, προτεραιότητά της παραμένει η άσκηση των καθηκόντων της με γνώμονα το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον.