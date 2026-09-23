Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, φαινόμενο συχνό στα ορεινά της Πίνδου λόγω της ασταθούς ατμοσφαιρικής δραστηριότητας.

Η αμεσότητα των αρχών ήταν καταλυτική, καθώς η πυκνή βλάστηση και το δύσβατο ανάγλυφο δυσκολεύουν την πρόσβαση.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο με στοχευμένες ρίψεις νερού, ώστε να περιοριστεί η μέτωπο πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η φωτιά που είχε εκδηλωθεί χθες στην ευρύτερη περιοχή κατασβέστηκε, σύμφωνα με το Epiruspost.