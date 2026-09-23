Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 1 όχημα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, φαινόμενο συχνό στα ορεινά της Πίνδου λόγω της ασταθούς ατμοσφαιρικής δραστηριότητας.



Η αμεσότητα των αρχών ήταν καταλυτική, καθώς η πυκνή βλάστηση και το δύσβατο ανάγλυφο δυσκολεύουν την πρόσβαση.



Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος συνδράμει ελικόπτερο με στοχευμένες ρίψεις νερού, ώστε να περιοριστεί η μέτωπο πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η φωτιά που είχε εκδηλωθεί χθες στην ευρύτερη περιοχή κατασβέστηκε, σύμφωνα με το Epiruspost.