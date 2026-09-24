Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα απο drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.